Также на рынок повлияло ожидание снижения процентной ставки ФРС США.

По состоянию на понедельник, 29 июля, биткоин стоил $69 462, подорожав на 2,6%. Он достиг самого высокого уровня с середины июня после того, как Дональд Трамп произнес речь в поддержку криптовалют. К тому же ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США усилили настроения инвесторов, пишет Bloomberg.

Кандидат в президенты от Республиканской партии пообещал в ходе конференции на выходных сделать США "криптовалютной столицей планеты и биткоин-супердержавой", если он вернется в Белый дом после выборов в ноябре.

Трамп также заявил, что прикажет правительству США воздержаться от продажи криптовалют, изъятых по уголовным делам. Вместо этого планирует использовать токены как основу для того, что он назвал "стратегическим запасом биткоинов".

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По словам руководителя отдела исследований Pepperstone Group Криса Вестона, выступление бывшего президента на биткойн-мероприятии в Нэшвилле закрепило криптовалюту "как ключевую предвыборную торговлю".

Между тем, ожидается, что заседание ФРС, которое состоится позже на этой неделе, заложит основу для начала цикла снижения ставок – перспектива, которая подняла настроение на рынках.

Стоит отметить, что стоимость биткоина примерно на $4400 ниже рекордной отметки в почти $74 000, достигнутой в марте. В этом году приток средств в специализированные американские биржевые фонды способствовал росту курса токена.

Взлеты и падения биткоина

15 июля биткоин резко вырос после покушения на Дональда Трампа. Инвесторы активно рассуждают о шансах бывшего президента вернуться в Белый дом. Варитсть биткоина выросла на 9,1% до 62 830 долларов после того, как стрелок попытался убить Трампа на предвыборном митинге.

Ранее УНИАН писал, что аналитики прогнозируют биткоину бешеный рост. Эксперты прогнозируют, что стоимость популярной криптовалюты взлетит до $500 000 до конца десятилетия.

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