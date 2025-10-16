Доллар США сегодня, 16 октября, пошел вниз. Давление на американскую валюту оказывает то, что торговая война между Китаем и США подорвала настроения инвесторов, а также растущая уверенность, что Федеральная резервная система США снизит в этом году учетную ставку.
Агентство Reuters пишет, что евро достиг недельного максимума и вырос на 0,12% до 1,1661 доллара, поскольку трейдеры готовились к продолжению истории с премьер-министром Себастьеном Лекорну в главной роли, которого ожидает голосования о недоверии в парламенте.
На этой неделе внимание инвесторов было сосредоточено на торговой войне между крупнейшими экономиками мира, в ходе которого американские чиновники резко раскритиковали расширение Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов как угрозу глобальным цепочкам поставок.
Министерство торговли Китая защитило эти меры, указав на действия США в отношении китайских товаров и компаний и назвав критику со стороны США лицемерной.
Это подрывало курс доллара на протяжении всей недели. Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, снизился на 0,16% до 98,512, что означает недельное падение на 0,33%.
Курс доллара в Украине 16 октября
Нацбанкустановил на сегодня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар. Что касается евро, то гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,53 гривни за один евро.