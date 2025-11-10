Продавать валюту эксперты не считают целесообразным без крайней необходимости.

На этой неделе, по прогнозу финансовых экспертов, курс доллара в Украине будет расти. Эксперты в комментарии ТСН дали советы, покупать или продавать доллары сейчас.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что на текущей неделе продолжится подорожание наличного доллара.

"На межбанковском рынке ожидается рост спроса на валюту, а значит курс пойдет вверх. Во-первых, 10 ноября будут значительные выплаты процентов и погашение гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 2,5 млрд грн. Эта гривня частично пойдет на покупку валюты. Во-вторых, продолжается импорт газа к отопительному сезону, импортерам тоже нужна валюта", - сказал аналитик.

Видео дня

По его словам, на наличном рынке, несмотря на значительное предложение валюты, средний курс продажи доллара может превысить 42,50 грн/доллар.

Экономист Олег Пендзин также считает, что курс доллара в течение недели будет повышаться, и на наличном рынке может дойти в среднем до 42,5 грн/доллар в продаже. Курс покупки наличных будет держаться около 42 грн/доллар. Курс наличного евро будет коррелировать со стоимостью доллара, соотношение между ними останется в пределах 1,15-1,16 доллара за евро. Это означает, что евровалюта будет стоить в продаже не выше 48,9-49,30 грн/евро, курс покупки будет ниже на 50-60 коп.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский предполагает, что курс на наличном рынке будет зависеть от курса на межбанке.

"Вполне вероятно, что на наличном рынке средний курс продажи перейдет за 42,5 грн/доллар, Этот тренд начался на прошлой неделе и на текущей он продолжится. Но подчеркну: речь идет о контролируемой Нацбанком девальвации гривни", - подчеркнул эксперт.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин считает целесообразным конвертировать свободные гривневые средства в валюту, хотя, по его мнению, есть более выгодные, но сложные варианты инвестиций. Это, например ОВГЗ - облигации внутреннего государственного займа.

"Несмотря на высокую доходность (16%) и отсутствие налогов на доход, ОВГЗ для многих остаются непонятным и сложным инструментом. Население активнее концентрируется на живых деньгах на счетах, чем на депозитах или ОВГЗ", - отметил аналитик.

Олег Пендзин отметил, что неопределенная ситуация с объемами зарубежной финансовой помощи продлится до 18 декабря, когда Совет ЕС должен принять решение о предоставлении Украине кредита для обеспечения социальных расходов 2026 года. А от этого сейчас зависит и инвестиционная политика рядового украинца.

"За это время гривня медленно девальвирует до 43 грн/доллар, то есть гривневые депозиты и ОВГЗ останутся выгоднее покупки валюты. Но неопределенность не побуждает вкладывать значительные средства в гривневые инструменты, да еще и на длительный период. Поэтому целесообразно постепенно до конца 2025 года выходить из гривни. И уже после 18 декабря, в зависимости от ситуации, или покупать валюту, или продолжить работать с гривней", - говорит экономист.

По мнению Андрея Забловского, диверсификация средств является залогом гарантированного получения дохода, хотя он и не будет максимальным.

"Сейчас самый простой инвестиционный портфель - это 60% средств в долларах или евро, 30% в гривне, остальное - банковские металлы, то есть золотые и серебряные слитки. Для небольшого "портфельчика", в пределах 100 тыс. грн в пересчете, можно ограничиться только валютой и гривнями в пропорции 70/30", - советует Андрей Забловский.

Продавать валюту эксперты не считают целесообразным без крайней необходимости.

Курс валют - другие новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 ноября, снизился на 8 копеек и составляет 42,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 10 ноября, подешевел на 7 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривни за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: