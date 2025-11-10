Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 ноября, снизился на 8 копеек и составляет 42,15 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,75 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,55 гривны, а евро - по курсу 47,75 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривны. Курс евро при оплате картой 10 ноября также остался без изменений и находится на уровне 48,78 гривны.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 10 ноября, подешевел на 7 копеек и составляет 42,20 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 48,80 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,20 гривны за евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,98 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,51 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

