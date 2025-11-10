Продать доллар можно в среднем по курсу 41,70 грн, евро - 48,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 10 ноября, подешевел на 7 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,20 гривны за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,09 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,97 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,89 грн/евро, а курс продажи - 48,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,51 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, чтокурс доллара в Украине с 10 по 16 ноября будет находиться в пределах 41,8-42,2 гривни на межбанке и 41,8-42 гривни на наличном рынке. Относительно европейской валюты, банкир считает, что курс евро в Украине в этот период будет находиться в пределах 48-49,5 гривни на межбанке и 48,5-49,5 гривни на наличном рынке.

