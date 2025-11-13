Банк принял решение избавиться от бизнеса в РФ еще до начала войны в Украине.

Американский Сitibank – один из крупнейших западных банков на российском рынке, входивший в топ-20 в стране по размеру активов, – окончательно уходит из России.

Как пишет The Moscow Times, российская "дочка" Citi будет продана "Ренессанс Капиталу" — финансовой группе, которой до 2024 года владел миллиардер Михаил Прохоров.

Распоряжение, разрешающее Citi продать российский банк "Ренессанс", в среду подписал глава РФ Владимир Путин. Сумма сделки в документе не раскрывается.

Отмечается, что работавший в РФ с начала 1990х, Citi принял решение избавиться от российского бизнеса еще до начала полномасштабной войны в Украине – в 2021 году. А после вторжения РФ стал сворачивать операции: за 2022-2025 годы объем выданных банком кредитов сократился на 98%, а объем вкладов физлиц и средств на корпоративных счетах уменьшился в 90-150 раз.

В прошлом году банк прекратил обслуживание всех своих дебетовых карт, а также остановил операции по Системе быстрых платежей ЦБ, переводы, получение наличных на терминалах и покупки по QR-коду. В ноябре 2024 года "Сити" закрыл последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами. В октябре 2025 года банк прекратил обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов.

Как пишет издание, после начала войны большинство западных банков объявили о планах избавиться от российского бизнеса. Продать "дочки", впрочем, удалось немногим: французской группе Societe Generale, нидерландскому ING и американскому Goldman Sachs.

В феврале стало известно, что зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц проводит переговоры о покупке российского филиала Raiffeisenbank. В подготовке такой сделки вовлечены администрация президента РФ Владимира Путина и российский Центробанк.

В октябре Raiffeisen Bank International потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Банк является крупнейшим кредитором в РФ, на которого не распространяются санкции, и это делает его критически важным для торговых платежей, прежде всего за экспорт газа в Европу.

