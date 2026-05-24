Это не конец: глава МИД Литвы спрогнозировал судьбу замороженных активов России

Соглашение ЕС о кредите лишь отложило спор о том, использовать ли замороженные российские активы для финансирования Украины.

Европа должна снова поднять вопрос о замороженных российских активах, поскольку ей нужно найти способы финансово поддержать Украину и усилить давление на Москву с целью заключения мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, сообщает POLITICO. Он выразил мнение, что соглашение о кредите Украине на сумму 90 млрд евро было полезным шагом, но не окончательным решением для удовлетворения долгосрочных потребностей Киева.

"Это не конец", - сказал Будрис о спорах вокруг судьбы замороженных в Европе российских активов.

Министр считает, что российские активы остаются "реальным ресурсом поддержки Украины" и "реальным рычагом давления, чтобы заставить Россию вести переговоры".

Будрис заявил, что этот вопрос фактически был отложен из-за кредитного соглашения, но теперь должен вернуться в политическую повестку дня. На вопрос, хочет ли он, чтобы вопрос о замороженных активах снова встал на повестку дня, он ответил: "Да".

"Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Он еще не закрыт", - подчеркнул Будрис.

Литовский министр считает, что Украине потребуется значительное финансирование даже после того, как закончатся деньги 90- миллиардного кредита, рассчитаного на два года.

"Кто поверит, что после этих двух лет в ближайшие годы не будет необходимости в деньгах?", - сказал он, добавив, что Киев по-прежнему сталкивается с дефицитом финансирования для нужд безопасности и обороны в этом году.

Кредит для Украины на 90 млрд евро

23 апреля Совет Евросоюза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения кредита для Украины на общую сумму 90 млрд евро.

Евросоюз свяжет выделение части помощи Украине из кредита на 90 млрд евро с введением непопулярных налоговых изменений, которых ранее требовал Международный валютный фонд.

