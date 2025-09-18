Идея, над которой сейчас работает ЕС, предполагает замену российских активов облигациями с нулевым купоном, которые будет выпускать Еврокомиссия.

Европейский союз обсуждает способы использования замороженных российских активов для поддержки так называемого "репарационного кредита" Украине с целью укрепления ее финансов военного времени и обхода риска вето со стороны дружественной Москве Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников, близких к проекту.

Отмечается, что по схеме, обсуждаемой в Брюсселе, Украина начнёт выплачивать этот заём только после того, как получит репарации от России за ущерб, нанесённый войной. Эту идею предложила на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам источников издания, может быть создан новый механизм, в котором будут участвовать не все 27 стран ЕС, а лишь "коалиция желающих", если Будапешт откажется присоединиться.

Видео дня

Важно, что идея, над которой сейчас работает ЕС, предполагает замену российских активов облигациями с нулевым купоном, которые будет выпускать Еврокомиссия. Эти облигации могут быть обеспечены гарантиями либо всех стран ЕС, либо только тех, кто захочет участвовать в механизме.

Использование замороженных активов РФ

Ранее сообщалось, что Россия угрожает, что будет преследовать любое европейское государство, которое попытается забрать ее активы. Это произошло после сообщений о том, что Европейский Союз ищет новые способы использования сотен миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: