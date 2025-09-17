Новая схема формально оставит за РФ право собственности на деньги, которые фактически получит Украина.

Руководство ЕС изучает возможные схемы предоставления Украине доступа к замороженным российским активам без формальной их конфискации. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно журналистам, одна из рассматриваемых схем предусматривает покупку беспроцентных облигаций ЕС за российские деньги, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. В результате за Россией формально сохранится ее капатил, теперь уже в виде еврооблигаций, а потраченные на покупку облигаций российские деньги будут переданы Украине несколькими траншами.

Как рассказали изданию два информированных лица, из 194 млрд евро российских активов, хранящихся в Euroclear, для около 170 млрд евро уже истекли сроки погашения и теперь эти активы хранятся на балансе Euroclear в виде ликвидной валюты.

Financial Times отмечает, что на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею так называемых репарационных кредитов Украине: российские деньги передадут Украине, а России вернут их только после того, как Москва выплатит Киеву репарации. Она подчеркнула, что так эти деньги помогут Украине уже сейчас, а не когда-то потом после войны.

"Брюссель активизировал техническую работу над предложением, поскольку перспективы мирных переговоров уменьшаются, Россия придерживается своих максималистских целей в Украине, а администрация Трампа не желает усиливать экономическое давление на Москву или наращивать военный потенциал Украины", - пишет Financial Times и добавляет, что США тоже давят на Европу, чтобы она передала Украине все российские деньги, а не только депозитные проценты по ним.

Ожидается, что уже на текущей неделе министры финансов ЕС соберутся на саммит в Дании, чтобы обсудить идею репарационных кредитов Украине.

Как отмечает Financial Times, для принятия этого решения, предстоит преодолеть сопротивление Бельгии, Германии и Франции, которые обеспокоены тем, что передача Украине основной суммы российских активов, а не просто процентов, может подорвать доверие к евро как глобальной валюте.

Впрочем, по данным Bloomberg, в Германии уже меняют свое видение ситуации. По словам источников, на фоне сокращения американской поддержки Украины, в Берлине все больше склоняются к тому, чтобы переложить бремя поддержки Украины на саму же Россию путем использования ее замороженных активов.

Замороженные активы РФ: последние новости

Как писал УНИАН, в последнее время США усилили давление на Европу, склоняя ее к окончательной конфискации замороженных активов РФ.

На этом фоне Россия прибегает к тактике словесного запугивания, что отлично действует на Европу. Так, бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфискации российских активов Москва будет преследовать европейские государства "всеми возможными способами" и "во всех возможных международных и национальных судах", а также "вне суда".

