Общий импорт Европы из РФ на 124 миллиарда евро больше помощи Киеву.

С 2022 года ЕС импортировал из России энергоресурсов и товаров на 124 млрд евро больше, чем оказал финансовой поддержки Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, передает сайт Еврокомиссии.

"Я неоднократно заявляла о необходимости увеличения поддержки Украины и усиления давления на Россию, но правда заключается в том, что поддержка Украины недостаточно велика, в то время как поддержка России - слишком велика", - сказала Мальмер Стенергард журналистам.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз поддержал Украину на 187 млрд. евро. При этом за это же время Европа импортировала российскую нефть и газ на сумму 201 млрд евро. Вместе с другими импортными товарами, общий объем "инвестиций" в экономику России со стороны ЕС составляет 311 млрд евро.

"Это означает, что мы получаем негативную поддержку Украины в размере 124 млрд евро. Это - ничто иное, как позор", - подчеркнула глава МИД Швеции.

Мальмер Стенергард добавила, что не может быть никаких приемлемых мирных переговоров между Украиной и Россией, пока ЕС не усилит помощь Киеву. И по ее мнению, хорошим вариантом было бы начать с передачи Украине российских активов.

Российские замороженные активы для Украины

Слова шведского дипломата звучат в унисон с официальной позицией Киева, который требует от союзников принять 18 декабря решение о предоставлении репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро под росактивы. Reuters пишет, что дополнительные потребности Украины на 2026-2027 годы составят 135,7 миллиарда евро.

В то же время The Economist напоминает о масштабном хищении государственных денег в энергетике и предполагает, что теперь предоставление кредита Киеву невозможно без широкой и политически болезненной перезагрузки, имея в виду всех причастных к скандалу лиц.

