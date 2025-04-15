Предполагается, что пенсия за выслугу лет будет назначаться прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры.

Верховная Рада со второй попытки поддержала законопроект о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Ранее в марте народным избранникам не хватило голосов для принятия проекта в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада со второй попытки приняла №12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Уменьшили пенсии им", - написал он.

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По словам Железняка, за принятие законопроекта за основу проголосовали 239 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, несмотря на войну, в Украине сложилась ситуация, при которой из-за разного применения норм пенсионного законодательства за последние 10 лет увеличилось количество исков в суд о назначении и установлении по решению суда пенсий прежде всего прокурорами.

"Кроме того работники органов прокуратуры наряду с привилегированными условиями исчисления пенсий имеют исключительное / уникальное право назначать пенсию за выслугу лет не оставляя свою работу и получать прокурорскую зарплату в удвоенном размере. Эта ситуация требует изменений", - говорится в документе.

Законопроектом предлагается:

назначать прокурорам пенсию за выслугу лет после их увольнения из органов прокуратуры;

предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;

законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ограничение самых больших пенсий - последние новости

В январе Министерство социальной политики сообщило об ограничении самых больших специальных пенсий в 2025 году. Всего под ограничения попадут более 17 тысяч пенсионеров.

В частности, речь шла об ограничении пенсий, которые могли составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше. При этом ограничения не будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

В прошлом году в Украине разгорелся скандал относительно массового оформления фейковых инвалидностей прокурорам. Тогда президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) из-за системных злоупотреблений при оформлении инвалидности.

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