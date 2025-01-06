Ограничения применяются лишь для той части выплаты, которая является дополнительной "привилегией" от государства для определенных профессий.

Министерство социальной политики сообщило об ограничении крупнейших специальных пенсий в 2025 году. В целом под ограничения попадут более 17 тысяч пенсионеров.

"Законом о государственном бюджете на 2025 год была утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или более раза превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что в пенсионной системе накопились дисбалансы, которые делают систему несправедливой и непрозрачной, и снижают как доверие к пенсионной системе, так и мотивацию к уплате ЕСВ в обществе.

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В частности, речь идет об ограничении пенсий, которые сегодня могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше. При этом ограничения не будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

"Ограничивающие коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями. Согласно постановлению, к пенсиям, которые превышают 10 прожиточных минимумов, в частности, размер которых определен по решениям судов, будут применяться понижающие коэффициенты", - сообщили в министерстве.

Механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться:

к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и не превышающей 11 прожиточных минимумов (25 971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

к части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4;

к части пенсии, превышающей 13 ПМ (30 693 грн) и не превышающей 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3;

к части пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 грн), и не превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2;

к части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

"Таким образом, дифференциация размеров пенсий остается но, с учетом реалий военного времени, ограниченного финансирования и - главное - справедливости и пропорциональности начисления размеров пенсий, в 2025 году будут применяться вышеупомянутые ограничения", - подчеркнули в ведомстве.

В Минсоцполитики обратили внимание, что ограничения будут применяться только на тот размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии, а дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или иных структурах. Речь идет о надбавках, повышениях, дополнительных пенсиях, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплатах к пенсии, установленных законодательством.

Отмечается, что под действие нормы подпадет около 17,6 тысячи "специальных" пенсионеров.

Согласно постановлению правительства от 3 января, ограничения применяются к пенсиям, назначенным или пересчитанным в соответствии с Таможенным кодексом Украины, Законами Украины "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О Национальном банке Украины", "О Кабинете Министров Украины", "О дипломатической службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О судебной экспертизе", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", "О научной и научно-технической деятельности", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", Постановления Верховной Рады Украины "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Таким образом, спецпенсии ограничат государственным служащим, прокурорам, дипломатам, народным депутатам, таможенниками, членам правительства и другим.

Пенсии в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, как пенсии назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца. По словам адвоката Лилии Лукацкой, к нетрудоспособным членам семьи умершего относят мужа или жену, отца, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста. Также это могут быть дети до 18 лет, или старшие дети, если они являются лицами с инвалидностью с детства.

Количество лет, которое необходимо для выхода на пенсию украинцам в 2025 году увеличиться. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, с 1 января нужно будет иметь 32 года стража

По информации Пенсионного фонда Украины, те, кто по достижении 60 лет не будет иметь достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года. При наличии стажа от 15 до 21 года - пенсию назначат в 65 лет.

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