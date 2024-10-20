Генпрокурор предлагает прокурорам-инвалидам добровольно заново пройти медицинскую проверку, чтобы это не пришлось делать по принуждению следователя.

На сегодня 61 прокурор в Хмельницкой области имеет документы об инвалидности, что является ненормально высоким показателем. Это подтвердил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, отчитываясь о первых результатах служебного расследования по этому поводу.

Он отметил, что проверка проводится не только в Хмельницкой области, а во всех органах прокуратуры Украины, включая Офис Генерального прокурора. Установлено, что 50 хмельницких прокуроров получили инвалидность еще до начала полномасштабной войны.

"Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока. (...) Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств", - заявил Костин.

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Генпрокурор также сообщил, что инициировал создание рабочей группы с участием международных экспертов. Группа должна комплексно оценить ситуацию и разработать решения, которые позволят предотвратить повторение подобных злоупотреблений в будущем.

Скандал с прокурорами-инвалидами в Хмельницкой области

Как писал УНИАН, на днях в СМИ появилась информация о том, что около полусотни прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. При этом звучали предположения, что инвалидность им могла выписать экс-руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа, которую в начале октября задержали по подозрению во взяточничестве.

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил о созыве заседания СНБО из-за коррупции в МСЭК и, вероятно, "фальшивых инвалидностей" у десятков прокуроров. Президент назвал "наглостью" действия прокуроров, которые "воспользовались своими связями", чтобы оформили себе "фальшивые инвалидности".

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