Правительство уже получило поручение подготовить соответствующие изменения в законодательство.

До конца года в Украине ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) из-за системных злоупотреблений при оформлении инвалидности. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского обнародовал Офис президента.

Так, Министерству здравоохранения поручено за месяц подготовить законопроект о "безотлагательном реформировании" системы медико-социальной экспертизы. В рамках реформы Зеленский требует ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии с 31 декабря 2024 года.

Также президент поручил разработать план цифровизации всех этапов прохождения медико-социальных экспертных комиссий.

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Кроме того Зеленский поручил правительству, правоохранителям и областным администрациям проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов. В случае выявления нарушений - привлечь виновных к ответственности. Также планируется провести аудит начисленных чиновникам пенсий по инвалидности.

Государственной пограничной службе поручено в течение месяца изменить правила пересечения государственной границы бывшими должностными лицами государственных органов, которые имеют инвалидность.

Скандал с прокурорами-инвалидами

Как писал УНИАН, на днях в СМИ появилась информация о том, что десятки прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. Звучали предположения, что это стало следствием коррупционного сговора с чиновниками Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертной комиссии.

Позже генпрокурор Андрей Костин подтвердил, что 61 прокурор Хмельницкой области имеет инвалидность. И большинство из них оформили себе инвалидность уже давно.

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