В проекте бюджета на следующий год на стипендии заложено на полтора миллиарда гривень больше, чем сейчас.

В 2026 году может быть увеличение размеров стипендий, но это произойдет в случае если предложенные суммы будут утверждены в главной смете страны.

Об этом сказала в интервью "Телеграфу" заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Ольга Чабанюк.

Она отметила, что в проекте бюджета на 2026 год сумма расходов на выплату стипендий увеличена по сравнению с 2025 годом на полтора миллиарда, то есть с 5,4 до 6,6 млрд гривень.

"Соответственно, речь может идти о пересмотре размеров стипендий. Но окончательные цифры увидим после принятия документа", - подчеркнула Чабанюк.

При этом рассказала, что стипендии сейчас есть двух видов - академические и социальные.

"Обычная" академическая - 2 000 грн/мес, повышенная - 2 900 грн/мес, для технических специальностей - машиностроение, энергетика, горное дело, металлургия и т.д. - 2550 и 3711 грн/мес. соответственно. Государство таким образом поддерживает те отрасли, которые важны сейчас", - сказала Чабанюк.

По ее словам, социальные стипендии для высших учебных заведений - 1 180 грн/мес, дети-сироты получают 4 542 грн/мес (в возрасте от 18 до 23 лет) и 4 794 грн/мес (до 18 лет).

Она напомнила, что стипендии назначаются на основе рейтингов, которые формируются по результатам экзаменов. Дополнительные баллы начисляются, в частности, за победы в олимпиадах, написание научных работ, участие в различных мероприятиях. По ее словам, решение о назначении стипендий не принимает какой-то один человек, к примеру декан факультета или его заместитель, а есть стипендиальные комиссии, в состав которых входят студенты - представители самоуправления, профсоюзов.

Чабанюк отметила, что учебные заведения не могут самостоятельно изменять размеры стипендий, потому что для этого у них нет полномочий. При этом напомнила, что порядок выплат стипендий регламентирован Постановлением Кабмина №1045. По ее словам, в государственном бюджете закладываются суммы на стипендии из расчета выплат 40% студентов, обучающихся по государственному заказу. При этом напомнила, что когда-то квота была на уровне 75%, потом ее снизили до сегодняшних показателей."

Но было предложение несколько лет назад вообще оставить стипендии только для 15% студентов-бюджетников. Тогда студенты выходили на протесты, в Киеве было шествие от парка имени Тараса Шевченко к зданию Кабмина и отстояли квоту. И, конечно, что размеры выплат пока не устраивают молодежь и вопрос повышения стипендий поднимается постоянно", - отметила Чабанюк.

Как сообщал УНИАН, на образование в 2026 году запланировано выделить 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд грн больше, чем в текущем году.

Об этом говорится в проекте госбюджета на следующий год, представленном Кабмином.

Львиная доля, 183,9 млрд грн, пойдет на оплату труда в системе образования, что предусматривает повышение зарплат учителей на 50%. Повышение произойдет предварительно в два этапа: с первого января - на 30%, и с первого сентября - еще на 20%.

Кроме того, планируется вдвое повысить академические стипендии для 163,8 тыс. студентов. На это заложено 6,6 млрд грн.

22 октября 2025 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект государственного бюджета на 2026 год. Данное решение поддержали 256 депутатов. Сейчас прорабатывается проект бюджета для рассмотрения во втором чтении и принятия как закона.

