Сейчас максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной зарплаты.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий продление срока выплаты пособия по безработице гражданам, а также увеличение размера такой выплаты.

В законопроекте №14096 предлагается увеличить продолжительность выплаты пособия по безработице с 90 до 180 календарных дней и максимальный размер пособия по безработице до 150% минимального размера заработной платы.

"Это позволит усилить социальную защиту безработных лиц, увеличить разрыв между минимальным и максимальным размерами помощи и обеспечить более справедливый размер пособия по безработице для тех, кто получал более высокую зарплату и соответственно платил в большем размере страховые взносы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней (для лиц предпенсионного возраста - не более 360 календарных дней), а максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной зарплаты.

Также в документе отмечается, что его цель - восстановление полномочий правления Фонда социального страхования Украины на случай безработицы по рассмотрению и одобрению проекта его годового бюджета. Ведь на время военного положения функции утверждения бюджета Фонда были переданы правительству, однако это "фактически привело к значительному перекосу в расходах Фонда".

Авторы проекта закона отмечают, что только за два последних года из бюджета Фонда изъято в государственный бюджет 15 млрд грн, также постоянно увеличивается объем расходов за счет страховых средств для предоставления грантов, помощи для начала/развития гражданами собственной предпринимательской деятельности, предоставления различных компенсаций работодателям.

"Например, при общих доходах Фонда в 2024 году в размере 27,3 млрд грн на выплату пособия по безработице и пособия на погребение было направлено лишь 2,1 млрд грн, то есть 7,6% всех средств, а в 2025 году для финансирования этих пособий запланировано 6,3 млрд грн или 28% от доходов", - говорится в пояснительной записке.

Пособие по безработице - последние новости

В начале 2025 года в Украине насчитывалось 100 тысяч официальных безработных, а годом ранее это количество составляло 400 тысяч человек.

Государственная служба занятости сообщала, что количество украинцев, получающих пособие по безработице, по состоянию на конец мая составляло 40,7 тысячи. Максимальный размер пособия по безработице составлял от 3,6 до 8 тысяч гривен. Чаще всего выплаты помощи получали люди, которые потеряли работу в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

