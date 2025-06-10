В Госслужбе занятости рассказали, на какой размер помощи могут рассчитывать безработные украинцы.

Количество украинцев, которые получают пособие по безработице, по состоянию на конец мая составляет 40,7 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

"Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет от 3,6 до 8 тысяч гривень. Минимальную сумму по состоянию на конец мая получали почти 1,2 тысячи безработных, максимальную - почти 11 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего выплаты помощи Службы занятости получали люди, которые потеряли работу в Днепропетровской области - почти 4 тысячи, в Харьковской - 2,6 тысячи и Полтавской - 2,5 тысячи.

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При этом меньше всего безработных, которым были предусмотрены подобные выплаты, с регистрацией в Херсонской области - 380 человек и в Закарпатской - чуть более 800 соискателей работы.

В Госслужбе занятости добавили, что по состоянию на конец апреля количество лиц, получавших пособие по безработице, составляло более 41 тысячи, на конец марта - 42 тысячи, на конец февраля и января - по 45 тысяч. То есть за полгода количество получателей такой помощи сократилось.

Дефицит рабочей силы в Украине

Украина имеет проблемы из-за дефицита рабочей силы. Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник сообщал, что Украина может стать привлекательной для трудовых мигрантов из Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии, поскольку в этих регионах заработные платы ниже, а найти работу значительно труднее.

Ранее сообщалось, что в 2024 году средний уровень безработицы в Украине снизился до 14,3%, тогда как в 2023 году он составлял 17,4%, а в 2022-м - 18,5%.

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