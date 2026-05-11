'Переговоры мертвы': Украина больше не рассчитывает на США в вопросе окончания войны, - NYT

В то же время аналитики считают, что Киев не может отказаться от всего сотрудничества с Вашингтоном.

После инаугурации президента США Дональда Трампа Америка перестала быть для Украины тем партнером, которым раньше была в войне против РФ. Теперь президент Владимир Зеленский также отходит от этих отношений, отдаляя свою страну от того, кто когда-то был ее крупнейшим союзником. Об этом пишет The New York Times.

"Можно назвать это пробным разводом, который в значительной степени вызвала американо-израильская война с Ираном. Поддерживаемые США мирные переговоры о прекращении боевых действий в Украине были приостановлены с конца февраля, когда на Тегеран упали первые бомбы. Поскольку переговоры сейчас находятся на искусственном поддержании жизни, Зеленский публично критиковал Соединенные Штаты таким образом, который был бы немыслим в прошлом году, когда Украина вела деликатную борьбу против давления администрации Трампа на быстрый мир, который был выгоден для России", - напомнили в материале.

Зеленский подчеркивал, что с начала войны в Иране у американских переговорщиков "не было времени на Украину". По его словам, оказывая давление на Украину, чтобы она обменяла территорию на мир, администрация Трампа "все еще выбирает стратегию, которая предусматривает большее давление на украинскую сторону", чем на Россию.

Что говорят аналитики

Как отметил старший директор европейской политической консалтинговой фирмы Rasmussen Global Гарри Неделку, мирные переговоры "мертвы".

"Реальных переговоров больше нет. Переговоров больше нет. У России сейчас нет стимула это делать. И США сейчас также не выглядят как надежный, рассудительный посредник между двумя сторонами", - добавил он.

Таким образом, как пишет NYT, наблюдая за непредсказуемой внешней политикой Трампа, Киев понял, что должен быть более самостоятельным.

Украина наращивает собственное производство оружия

Отмечается, что Украина расширила свою оборонную промышленность и подписала соглашения об обмене опытом в сфере дронов с другими странами, надеясь получить миллиарды долларов, которые можно будет реинвестировать в свои оборонные предприятия. В свою очередь, продвижение РФ значительно приостановилось.

Как сообщила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, сейчас Украина сама производит большинство беспилотников, которые использует. По ее словам, произведенные в Украине дроны-перехватчики сбили более 60% российских БПЛА.

"Сейчас мы чувствуем себя более самодостаточными", - заверила Гетьманчук.

В то же время президент Центра трансатлантического диалога, исследовательской группы в Киеве, Максим Скрипченко добавил, что даже если поток американского оружия иссякнет, Украина сможет справиться.

"Если однажды утром мы проснемся без всего этого, это не будет такой катастрофой, как раньше. Это не так, как во времена Байдена, когда мы так сильно зависели от американских вещей", - объяснил он.

Почему Киев не может полностью отказаться от США

В свою очередь аналитики считают, что сложнее всего будет заменить американскую разведку. Однако Скрипченко добавил, что со временем на смену ей могут прийти европейские альтернативы.

Также Украина нуждается в американских ракетах-перехватчиках Patriot. Несмотря на то, что Украина пытается создать собственные ракеты-перехватчики, на это потребуется время. Однако независимо от состояния отношений между США и Украиной, у Америки есть ограниченное количество ракет Patriot, которые они могут предоставить Киеву.

Если говорить о мирных переговорах, то украинский политический аналитик Владимир Фесенко отметил, что диалог по-прежнему важен и что Киев не может отказаться от всего сотрудничества с Вашингтоном.

"Можно сказать, что США не являются лучшим партнером, не лучшим посредником в мирных переговорах. Но Соединенные Штаты - и администрация Трампа - являются единственным реальным модератором и самым влиятельным игроком в мирном процессе. И в этом смысле у нас нет альтернативы", - добавил он.

Ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут вскоре приехать в Москву на переговоры по Украине. Он подчеркнул, что активность телефонных контактов между Вашингтоном и Москвой свидетельствует о том, что США "не оставили вопрос урегулирования украинского конфликта".

В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк высказался о мирных переговорах. Он отметил, что к процессу привлечены международные посредники, в частности администрация США, которая участвует в различных дипломатических треках.

"Украина в любой момент готова к активным переговорам офлайн. Мы ждем американскую переговорную группу в Киеве - организационно все готово. Но выглядит странно, когда модераторы приезжают в Москву, едят чебуреки или хачапури, но не приезжают в страну, которая защищается", - сказал Подоляк.

