'Все идет к падению': эксперт дал оптимистичный прогноз по ценам на топливо на АЗС

Дмитрий Леушкин не исключает новой волны подорожания топлива, поскольку конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения.

Цены на бензин и дизельное топливо в течение текущей недели снизятся на 1-2 гривни на фоне падения мировых цен на нефть и газойл на прошлой неделе, а также оптовых цен на топливо. Такой прогноз в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

"Мы наблюдаем спад ажиотажа, снижение оптовых цен. Все идет к падению (розничных цен на бензин и дизельное топливо, – УНИАН). На гривню снизится цена у мейджоров (OKKO, WOG, – УНИАН) и на 2 у тех, кто еще не успел их опустить", – отметил эксперт.

При этом он отметил, что динамика снижения стоимости топлива в конкретной сети будет также зависеть от условий предыдущих контрактов на закупку ресурса и его стоимости.

"Ситуация у всех разная. Ресурс у всех дорогой. У кого-то он очень дорогой, а у кого-то так себе. У кого-то его очень много, а у кого-то мало… Поэтому рынок сейчас неоднороден. Кто-то готов идти на убытки, кто-то нет", – пояснил Леушкин.

По его словам, именно из-за дорогих контрактов на закупку топлива государственная "Укрнафта" повысила стоимость 95-го бензина на своих АЗС в эти выходные на 2 гривни.

"У них дорогие контрактные обязательства. С одной стороны, мы боялись дефицита и перестраховывались, но, с другой стороны, подписали много дорогих контрактов, а сейчас на рынке профицит… Но это ситуация, когда невозможно угадать", – отметил эксперт.

В то же время он не исключает новой волны роста стоимости топлива на АЗС, учитывая, что конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения.

"Пока рано говорить о какой-то стабильности. Будет еще волна подорожания. Тем более, что нефти в мире становится меньше", – отметил Леушкин.

Цены на нефть и топливо – последние новости

6 мая цены на нефть упали более чем на 10 долларов за баррель. "Черное золото" отреагировало на сообщения о возможном приближении мирного соглашения между США и Ираном. 7 мая котировки продолжили падение, периодически возвращаясь к росту на фоне эскалации вблизи Ормузского пролива. Аналогичный ценовой тренд наблюдается и на торгах 8 мая. Впрочем, утром 10 мая нефть вернулась к росту.

Подешевело и топливо на украинских АЗС. 8 мая в одной из сетей цена на дизель снизилась сразу на 5 гривень.

