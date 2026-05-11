В мире 50 морей, но это самое крошечное: где оно находится и почему так интересует учёных

Исследователи подсчитали площадь самых маленьких водоёмов Земли – цифры оказались гораздо скромнее, чем вы могли себе представить.

Хотя наша планета называется Земля, по сути это настоящий "водный мир". Более 70% поверхности планеты занимает вода, и львиная доля ее сосредоточена именно в Мировом океане, пишет BBC Wildlife.

Однако среди бескрайних глубин существуют настоящие "малыши", размеры которых поражают по сравнению с гигантами.

Человечество выделяет пять основных океанов, которые фактически являются частями единого водного тела. Самым крошечным, самым мелким и самым холодным среди них считается Северный Ледовитый океан.

Его площадь – около 14 миллионов км², что почти в 11 раз меньше территории Тихого океана.

Он зажат между Аляской, Канадой, Гренландией, Норвегией и Россией. И большую часть года скован льдом, однако даже такие экстремальные условия стали уютным домом для белых медведей, удивительных нарвалов и белух.

Моря

Всего в мире насчитывается более 50 морей, но абсолютный рекорд миниатюрности принадлежит Мраморному.

Оно расположено в Турции и занимает площадь всего около 7 052 км².

По мнению исследователей, несмотря на свои скромные габариты и отсутствие сильных течений, этот водоем имеет непростой характер. Так, Мраморное море расположено в зоне, подверженной частым землетрясениям, что делает его одним из самых интересных объектов для изучения на карте мира.

Экологическая угроза

