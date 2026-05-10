Платят более 120 тысяч гривен: названы самые востребованные профессии в Польше

На рынке труда Польши наблюдается нехватка специалистов с техническим образованием, в частности, в машиностроении, строительстве и логистике. Как пишет strefabiznesu.pl, при этом каждая пятая вакансия не требует высшего образования. Заработная плата варьируется в зависимости от опыта и конкретных навыков, и примерно 17% предлагают зарплату, превышающую 10 000 злотых (около 120 тысяч гривень) до вычета налогов.

"Во многих отраслях диплом перестал быть основным критерием отбора, и работодатели все чаще обращают внимание на то, сможет ли кандидат быстро адаптироваться к своим обязанностям и поддерживать высокий темп работы. Меняется и само определение квалификации, все чаще включающее не только формальное образование, но и практический опыт", – говорит генеральный директор Progres Group Магда Дабровска.

По данным Польского экономического института, среди выпускников технических училищ механики (9700 злотых, 118 тыс. грн) и IT-специалисты (9300 злотых, 114 тыс. грн) потенциально могут рассчитывать на самые высокие зарплаты.

При этом специалисты автомобильной и пищевой промышленности быстрее всех достигают среднего уровня заработной платы в своей профессии. Через два года после окончания учёбы они приближаются к 80% средней зарплаты по своей профессии. Между тем, в случае с механиками и IT-специалистами заработок через два года превышает лишь половину средней зарплаты по их профессии.

В настоящее время автомеханики, механики-ассистенты и электромеханики входят в число самых востребованных технических специалистов. Заработная плата варьируется в зависимости от опыта и конкретных навыков - от минимальной до значительно превышающей 10 000 злотых.

При этом данные Pracuj.pl показывают, что сектор физического труда остается одним из столпов польского рынка труда. Вакансии, ориентированные на физический труд, составили 17% от всех объявлений о работе в прошлом году, в общей сложности 127 000.

Наиболее востребованными профессиями оказались работники склада, производственные рабочие, кассиры и продавцы, а также сборщики и монтажники. Высокий спрос наблюдался также на технические и специализированные профессии, такие как электрики, операторы станков и операторы погрузчиков.

