"Мой Ашан" будет предлагать ассортимент из около 900 наименований.

Французская сеть супермаркетов "Ашан" удваивает свое присутствие на российском рынке.

Как пишет Reuters, компания открывает новый магазин в стране-агрессоре, где будут продавать почти исключительно товары под собственным брендом.

Таким образом, как замечает агентство, "Ашан" удваивает свое присутствие в России, в то время как западный бизнес преимущественно избегает этого рынка из-за войны в Украине.

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Новый магазин "Мой Ашан" будет предлагать ассортимент из около 900 наименований, 90% из которых будут составлять продукты питания под собственными торговыми марками.

"Ашан" заявляла, что основная цель присутствия в России - обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам.

Скандал с "Ашан" - сеть финансирует оккупантов

В январе "Ашан" уличили в финансировании российских оккупантов. Как стало известно из материалов журналистского расследования, работники российского офиса компании закупали военным продукты питания, спальники и даже сигареты.

Эти поставки администрация российского "Ашана" проводила как "гуманитарную помощь" людям Донбасса.

Сама сеть все отрицает, в то же время отказывается уходить с российского рынка. НАПК внесло компанию в список спонсоров международного терроризма.

На украинском рынке "Ашан" продолжает работать, однако из-за репутации французской "матери" и российской "сестры" существенно потерял в прибылях.

Французские компании в России - последние скандалы

Недавно в сети разразился очередной скандал, связанный с французским бизнесом в России. Пользователи сообщили, что косметологическая корпорация Yves Rocher, которая не ушла из РФ, разработала для российских клиентов "метрические стандарты русских красавиц".

В предоставленных листах Yves Rocher нарисованы таблицы и шаблоны с антропометрическими идеалами, соответствующими "чистому фенотипу русской женщины".

Пользователи сравнили рекламу Yves Rocher и российских ученых с нацистской практикой "мерения черепов".

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