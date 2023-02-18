Французская сеть супермаркетов "Ашан" отрицает, что во время войны поставляла товары для российских военнослужащих на территориях оккупированных областей Украины.
"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", - говорится в отчете на сайте Auchan Retail.
В сети подчеркнули, что их российские магазины не оказывают никакой помощи никому, кроме гражданского населения, а также не причастны к каким-либо сборам для российской армии.
Там уверяют, что в марте 2022 года мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на сбор помощи для населения. Утверждается, что в перечне продуктов не было ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что их назначают для военных.
Опровергают и тот факт, что на ее территории располагались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".
Скандал вокруг компании "Ашан": детали
Auchan Holding - французская корпорация, владеющая большой сетью магазинов розничной торговли (в основном продуктовых супермаркетов) во многих странах мира.
В марте 2022 года компания заявила, что не намерена уходить с российского рынка, как это решили сделать многие другие международные бренды.
17 февраля 2023 года стало известно, что российский филиал компании участвует в сборе и поставках продуктов питания и предметов первой необходимости для российской армии. Украинский офис этой сети гипермаркетов обратился к центральному управлению компании с целью объяснения этого инцидента.