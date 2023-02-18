В сети заявили, что их российские магазины не оказывают никакой помощи никому, кроме гражданского населения.

Французская сеть супермаркетов "Ашан" отрицает, что во время войны поставляла товары для российских военнослужащих на территориях оккупированных областей Украины.

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", - говорится в отчете на сайте Auchan Retail.

В сети подчеркнули, что их российские магазины не оказывают никакой помощи никому, кроме гражданского населения, а также не причастны к каким-либо сборам для российской армии.

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Там уверяют, что в марте 2022 года мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на сбор помощи для населения. Утверждается, что в перечне продуктов не было ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что их назначают для военных.

Опровергают и тот факт, что на ее территории располагались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

Скандал вокруг компании "Ашан": детали

Auchan Holding - французская корпорация, владеющая большой сетью магазинов розничной торговли (в основном продуктовых супермаркетов) во многих странах мира.

В марте 2022 года компания заявила, что не намерена уходить с российского рынка, как это решили сделать многие другие международные бренды.

17 февраля 2023 года стало известно, что российский филиал компании участвует в сборе и поставках продуктов питания и предметов первой необходимости для российской армии. Украинский офис этой сети гипермаркетов обратился к центральному управлению компании с целью объяснения этого инцидента.

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