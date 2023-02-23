Сеть гипермаркетов "Ашан" после вторжения РФ в Украину продолжила работать на российском рынке, способствовала мобилизации в ряды оккупационной армии и поставляла товары захватчикам.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) включило французскую корпорацию Auchan в список международных спонсоров войны из-за ее всесторонней поддержки российской войны против Украины.

Как подчеркивает НАПК, "Ашан" после полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжил работать на российском рынке и отказался присоединиться к бойкоту этого террористического государства.

"Согласно с расследованием Le Monde и Bellingcat, Auchan принимает активное участие в войне против Украины, поставляя товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи мирным жителям и помогает с мобилизацией в России. Вот почему Auchan под видом "Ашан Россия" является прямым спонсором войны против Украины", - говорится в сообщении.

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Скандал вокруг работы Auchan в России

Как сообщал УНИАН, французский Auchan Holding еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что не намерен уходить из России, якобы заботясь о рабочих местах.

Insider, Le Monde и Bellingcat недавно опубликовали расследование, которое показало, что французская сеть супермаркетов "Ашан" в России помогает оккупантам с товарами на фронте под видом гуманитарной помощи и собирает данные о своих сотрудниках для их мобилизации. В частности, после объявления мобилизации, сеть помогала российским военкоматам выполнять норму: просто на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.

Согласно международному праву, гумпомощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению.

После выхода материала французский Auchan Retail отрицала, что во время войны поставляла товары для российских военнослужащих на территориях оккупированных областей Украины. В сети подчеркнули, что их российские магазины не оказывают никакой помощи никому, кроме гражданского населения, а также не причастны к каким-либо сборам для российской армии.

Украинский офис сети гипермаркетов "Ашан" заявил, что обратился к центральному руководству компании с требованием предоставить объяснения по этому инциденту.

Всего в списке международных спонсоров войны НАПК сейчас находится уже 15 компаний из восьми стран, среди которых: французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"); американская транснациональная корпорация Procter & Gamble; один из топовых разработчиков банковского программного обеспечения "ОупенУей Групп"; британская компания по производству упаковки и бумаги Mondi; французский производитель замороженных и консервированных овощей Bonduelle и другие.

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