Ожидаемый ущерб компании составляет 150 млн грн.

Французская сеть магазинов "Ашан", которая продолжает работу в РФ, за март потеряла 50% товарооборота в Украине.

Об этом сообщает издание forbes.ua со ссылкой на пресс-службу компании "Ашан" .

"В марте регресс в товарообороте составит 50%, а ожидаемый ущерб – 150 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором квартале ожидается регресс в товарообороте на 50%, а ежемесячный ущерб будет на уровне марта.

При этом в компании считают, что ситуация может ухудшаться из-за отсутствия большого количества товаров, прекращения работы поставщиков, сложности с поставкой на восток страны, проблем с импортом и снижения покупательной способности украинцев.

Как сообщал УНИАН, в марте президент Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Франции, заявил, что французские компании("Рено", "Ашан", "Леруа Мерлен" и другие) должны перестать быть спонсорами убийств, изнасилований и мародерства со стороны РФ.

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