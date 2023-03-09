Специалистами французской корпорации "были собраны и обобщены тысячи исторических и современных данных о внешности известных русских красавиц".

Французская косметологическая корпорация Yves Rocher разработала для российских клиентов "метрические стандарты русских красавиц".

В старой версии на сайте Московского Института пластической хирургии размещена реклама компании, в которой клиентам предлагают ознакомиться со "стандартами" русской внешности.

Сообщается, что женщины смогут не только купить в специализованных магазинах косметику, но и проверить на основе данных Yves Rocher, являются ли они "настоящими русскими красавицами".

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В предоставленных листах Yves Rocher нарисованы таблицы и шаблоны с антропометрическими идеалами, соответствующими "чистому фенотипу русской женщины".

Указывается, что специалистами французской корпорации "были собраны и обобщены тысячи исторических и современных данных о внешности известных русских красавиц, чья выдающаяся внешность была бесспорна и чье русское происхождение подтверждено документально".

Сам проект Yves Rocher реализуется, "когда патриотические настроения в России сильны как никогда". "Корпорация Yves Rocher считает своим долгом обратить внимание на уникальность и исключительность чистой русской красоты. Лучшие гены из поколения к поколению создали неповторимый образ русской красавицы", - говорится в сообщении.

Институт рекламу удалил, но на нее уже успели обратить внимание пользователи. Например, журналист и историк Шимон Бриман в Facebook намекнул, что объявленный "стандарт русской красавицы" попахивает нацистской политикой: "Три историка Холокоста, прочитавшие эту свежую российскую рекламу, не сговариваясь, сказали мне, что авторы рекламы просто заменили слово "немецкая" из нацистской пропаганды на "русская".

А общественный деятель и переводчик Остап Украинец в англоязычном блоге подчеркнул на ответственности французской корпорации, до сих пор работающей в России: "Неудивительно, что русские так делают и так думают. Они никогда и не скрывали этого (но многим было лень искать). Однако Yves Rocher - не российская корпорация. Она базируется во Франции. Честно говоря, я немного шокирован, что они были выбраны для поддержки этой маленькой инициативы по измерению черепа".

Украинская филия Yves Rocher еще 7 марта заявляла на своей странице в Facebook, что юридически зарегистрирована в Украине и никаким образом не связана с российской "сестрой": "Yves Rocher Украина никак юридически не связана с компанией Yves Rocher Россия: какие-либо действия по функционированию этого филиала находятся вне зоны наших решений".

Скандалы с участием французских брендов – последнее

Недавно французскую сеть супермаркетов "Ашан", действующую и в Украине, уличили в помощи российским оккупантам. Согласно расследованию СМИ, российская филия сети закупала захватчикам продукты питания, одежду и даже сигареты под видом "гуманитарной помощи" людям Донбасса.

Французы все обвинения отвергали. В ответ НАПК внесло сеть в список международных спонсоров терроризма.

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