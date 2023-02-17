Согласно международному праву, гумпомощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению.

Французская сеть супермаркетов "Ашан" в России помогает оккупантам с товарами на фронте и собирает данные о своих сотрудниках для их мобилизации, говорится в материале Insider, le Monde и Bellingcat.

Как минимум с марта 2022 года российский "Ашан" оказывал поддержку российским военным. В якобы "гуманитарке", оформленной со стороны десяти юрлиц, указана отправка футболок, зажигалок, бритв и сигарет.

Все эти юрлица связаны с петербургским "Пассажиравтотранс", который в свою очередь относится к городскому Комитету по транспорту. Ранее местные чиновники хвастались, как они "вместе с коллегами из Комитета по транспорту" разработали логистику поставок "гумпомощи" для Минобороны. К октябрю они таким образом они собрали 280 тонн от различных организаций.

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Таким образом, пишут журналисты, поставки согласовывались с московским офисом. Кроме того, в других регионах тоже был замечен сбор помощи на территории принадлежащих "Ашану" торговых центров. Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов "Ашан" располагались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

Согласно международному праву, гумпомощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к уходу компании с российского рынка (который для "Ашана", имеющего в России 230 магазинов, составляет 10% от оборота, то есть около 3,2 млрд евро в год), отмечают расследователи.

Отдельно подчеркивается сбор "Ашаном" данных о своих сотрудниках в военкоматы (причем данные о военных билетах у сотрудников начали собирать еще до начала полномасштабного вторжения, в январе 2022 года) и затем, после объявления мобилизации, помогал военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться, об этом The Insider рассказал свидетель одной из таких ситуаций.

Российское руководство "Ашана" от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского "Ашана" заявили, что компания находится вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается.

Ашан в России - что известно

Французский Auchan Holding еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что не намерен уходить из России, якобы заботясь о рабочих местах.

Вместе с тем известны случаи давления центральных офисов французских брендов на украинские.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал украинцев бойкотировать работающие в России Leroy Merlin, Decathlon и Auchan. В связи с этим "Ашан" за март потерял 50% товарооборота в Украине.

В апреле 2022 года компания заявила, что частично сворачивает работу в России. Холдинг якобы отказался от инвестиций и поставок товара на территорию России.

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