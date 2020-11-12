Портфель чистых гривневых кредитов населению вырос в третьем квартале на 3,9% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года.

В Украине средние ставки по гривневым кредитам для компаний в третьем квартале 2020 года сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, об этом говорится в ноябрьском «Обзоре банковского сектора».

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Портфель чистых гривневых кредитов населению вырос в третьем квартале на 3,9% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года.

В то же время портфель чистых гривневых кредитов бизнесу (портфель без учета резервов) вырос за третий квартал на 3 % по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года.

Отмечается, что в третьем квартале впервые за последние годы чистые гривневые кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости (+ 6,9% кв./кв.) росли быстрее, чем портфель в целом.

Неработающие кредиты

Доля неработающих кредитов составила 45,6% кредитного портфеля, сократившись за отчетный квартал на 2,9% вследствие списания с балансов полностью зарезервированной задолженности, по которой банки не ожидают поступлений.

Депозиты

В третьем квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, хотя гривневые вклады населения за июль-сентябрь выросли всего на 1,2% (+ 27,1% г/г), что существенно ниже, чем во 2-м квартале (10,9% кв./кв.). Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3% кв./кв. (5,3% г/г) в долларовом эквиваленте соответственно.

Прибыль банков

Прибыль банков за 9 месяцев 2020 года составила 37,6 млрд грн. Основная причина снижения финансового результата на 22,2% г/г - формирование резервов под ожидаемые убытки. Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов оставались самыми низкими за последние 4 года.

Главным фактором неопределенности для финансового результата банков остается объем отчислений в резервы под обесценивание качества кредитного портфеля. Банкам все еще предстоит сделать корректную оценку кредитного риска с учетом текущих макроэкономических прогнозов и отразить ожидаемые убытки в финансовой отчетности, сказано в обзоре.

Ипотека

По данным НБУ, объемы ипотечного кредитования в Украине по итогам 9 месяцев 2020 года выросли на 16%, до 2,3 млрд грн, из-за повышения среднего размера кредита.

Смягчение монетарной политики

12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.

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Автор: Богдан Слуцкий