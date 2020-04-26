Порошенко пытался "национализировать" счета Суркиса, с которых содержится "Динамо" - Гордон

Речь идет о том времени, когда был национализирован "Приватбанк".

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время национализации «Приватбанка» пытался заблокировать счета семьи Суркисов, с которых содержится киевский футбольный клуб «Динамо».

Об этом журналисту Дмитрию Гордону рассказал Игорь Суркис.

«Когда их семья узнала, что под шумок национализации "Привата" были "национализированы" и их деньги, младший из братьев поехал к тогдашнему президенту Петру Порошенко. Разговор был на повышенных тонах. В конце Игорь Михайлович сказал Петру Алексеевичу: "Если вы не разблокируете хотя бы те счета, с которых мы содержим "Динамо", я сейчас же повешу на клуб замок и напишу объявление, что теперь клуб финансирует лично Гонтарева!"» - передал слова Игоря Суркиса журналист Дмитрий Гордон.

После этого разговора, по данным Гордона, Игорь Суркис узнал, что Валерия Гонтарева пообещала именно эти счета не трогать.

«Прыгнул в машину (Игорь Суркис - ред.), но не успел далеко отъехать от Банковой, как ему на мобильный позвонил вице-президент "Динамо" Виталий Сивков и сказал, что ему только что звонила Валерия Гонтарева и заверила, что именно те счета, с которых братья Суркисы почти тридцать лет подряд содержат легендарный киевский клуб, тронуты не будут. Открывается интересный ручной механизм, который приводили в действие лично руки Порошенко и лично руки Гонтаревой. Забираем только то, что хотим и у кого хотим. А как же закон?» - пишет Гордон.