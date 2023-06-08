Прямые убытки инфраструктуры Украины от войны составляют около 140 млрд долларов.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков заявил, что половину финансирования восстановления Украины из-за войны должны покрыть арестованные активы страны-агрессора России.

Как он сообщил во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины", половина финансирования восстановления должна происходить за замороженные российские средства Центрального банка Российской Федерации. Далее 25 процентов - это средства партнеров через различные механизмы и еще 25 процентов - это государственное финансирование Украины.

"Цивилизованный мир в конце концов разрабатывает и движется в направлении репарации, в направлении использования арестованных активов Российской Федерации. Основное восстановление будет происходить за счет именно этих средств", - сказал Кубраков.

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По его словам, прямые убытки инфраструктуры Украины от войны составляют 130-140 млрд долларов. А если считать не только прямые убытки инфраструктуры, а убытки экономики, бизнеса в целом, то эта цифра уже давно составляет более 300 млрд долларов.

Вице-премьер-министр также заявил, что "самые критические вещи в Украине, при условии нормального финансирования можно восстановить за два-три года".

"Если говорить вообще об экономике, то я думаю, что как только будет запущена нормальная логистика, как только не будет проблем с электроснабжением и много еще разных "но" в другой плоскости, то бизнес способен за два года выйти на показатели, которые были до войны", - считает Кубраков.

Восстановление Украины после войны

По оценкам Всемирного банка, Украине для восстановления потребуется не меньше 411 миллиардов долларов.

Эта цифра была получена в результате совместной оценки банка, правительства Украины, Европейской комиссии и Организации Объединенных Наций. Озвученная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины за 2022 год.

Оценка также показала, что вторжение привело 7,1 миллиона человек к бедности и изменило 15-летний прогресс в развитии.

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