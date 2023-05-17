Речь идет о сотнях миллиардов долларов.

В Организации Объединенных Наций оценили стоимость восстановления украинской инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена в результате вторжения России в Украину. На это понадобится по меньшей мере 411 миллиардов долларов.

"Экономика Украины потеряла значительную часть своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за войны и сократилась на 29,1% в 2022 году. Несмотря на внешнюю финансовую помощь, включая кредит МВФ и поддержку бюджета из Европейского Союза и США, экономика, вероятно, будет стагнировать в 2023", – говорится в докладе ООН под названием "Мировое экономическое положение и перспективы на середину 2023 года".

Отмечается, что долгосрочные перспективы для Украины будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны, а также способности страны финансировать восстановление инфраструктуры.

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"При этом смета расходов на восстановление была увеличена до 411 миллиардов долларов", – уточнили в ООН.

Война в Украине: какой ущерб нанесли оккупанты

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, природным недрам Украины в результате полномасштабного российского вторжения нанесены убытки на 10 триллионов гривень. При этом, такие цифры лишь предварительные.

Кроме того, по состоянию на январь 2023 года в Украине в результате войны, развязанной Россией, понесли убытки по меньшей мере 4 тыс. 497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения. Сумму ущерба оценивают в 10,8 млрд долларов.

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