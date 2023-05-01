Наиболее ощутимые последствия обнищания зафиксированы в сельской местности.

Из-за российского вторжения в 2022 году уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2%, в результате более 7 миллионов человек оказались за чертой бедности, так как после начала войны в Украине резко подорожали продукты, топливо, услуги и т.д.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Всемирного банка, наиболее ощутимые последствия обнищания зафиксированы в сельской местности, так как между городом и селом наблюдается большой разрыв.

Учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, региональный директор учреждения по Восточной Европе Аруп Банерджи предупредил, что бедность может резко возрасти.

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Экономист Елена Билан отметила, что без финансовой поддержки со стороны международного сообщества, ситуация была бы еще хуже. По ее словам, наиболее проблемным в этой ситуации остается вопрос трудоустройства людей.

"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. У нас была инфляция в 26% – опять же, что могло быть и хуже – но зарплаты людей также остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%", – рассказала она.

Уровень бедности в Украине

В апреле 2022 года Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

26 мая президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

В октябре 2022 года Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году почти вдвое - с 2,1% до 3,3%.

Согласно прогнозу Всемирного банка, уровень бедности в Украине вырастет в десять раз. Сообщалось, что 25% населения Украины будут жить в бедности до конца 2022 года, а к концу 2023 года эта цифра может вырасти до 55%.

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