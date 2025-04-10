К тому, что вчера озвучил президент США, надо добавить еще 20%, которые остались без внимания.

Совокупная ставка пошлины на китайский импорт в США составит 145%, а не 125, как вчера сообщил Дональд Трамп. Об этом каналу CNBC сообщил официальный представитель Белого дома.

Как пояснили в американской администрации, вчера Трамп повысил именно торговую часть тарифа для Китая - с 84% до 125%. Но к этому еще надо добавить 20% отдельного тарифа, который Трамп ввел против Китая ранее за то, что Китай якобы поставляет на американский рынок опасный наркотик фентанил.

Торговая война Трампа с Китаем

Как писал УНИАН, 2 апреля президент США объявил о введении таможенных пошлин на практически весь импорт. Ставка сбора колеблется в зависимости от страны происхождения товара. В частности на импорт из Китая размер пошлины установили на уровне 34% в дополнение к тому, что уже было.

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После этого Китай пошел на аналогичный шаг, обложив американские поставки зеркальной пошлиной в 34%. Это разозлило Трампа, и он начал раскручивать спираль эскалации, подняв ставку пошлины для китайских товаров уже до 104%.

Пекин не стал себя сдерживать и отреагировал на это очередным поднятием пошлины. Теперь за импорт американских товаров в Китай надо было уплатить уже 84% пошлины.

Тогда президент США опубликовал заявление в соцсети Truth Social, в котором обвинил Китай в непорвазе к Америке и объявил о поднятии пошлины для товаров из Китая уже до 125%. Для остального мира он наоборот на 90 дней снизил тарифы до 10%.

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