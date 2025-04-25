Ранее Пекин решил повысить пошлины на все американские товары до 125%.

Китай может освободить часть импорта из Соединенных Штатов от 125% пошлин и уже делает первые шаги для реализации задуманного. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Reuters.

Сейчас рабочая группа при Министерстве коммерции КНР формирует списки товаров, которые могут быть освобождены от тарифов и призывает компании подавать собственные предложения.

По данным финансового журнала Caijing, Пекин может включить в список восемь товаров, которые связаны с производством полупроводников.

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В пятницу в социальных сетях активно распространяли список из 131 категории товаров, которые могут освободить от пошлин. Среди них можно увидеть вакцины, химикаты и авиадвигатели. Однако подтверждения достоверности этого списка нет.

Стоит добавить, что по словам президента Американской торговой палаты в Китае Майкла Гарта, в течение последней недели некоторые члены организации смогли импортировать товары без применения новых пошлин.

Американо-китайская торговая война

В начале апреля УНИАН сообщил, что Китай решил повысить пошлины на все американские товары до 125%.

Эти меры стали ответом на действия президента США Дональда Трампа по повышению пошлин на товары из КНР. Ранее сообщалось, что общая ставка пошлины на китайский импорт в США составит 145%, а не 125%, как изначально предполагалось.

Торговая война поставила под сомнение поставки американских самолетов в КНР. Пошлины удвоили стоимость крылатых машин и запчастей американского производства, что сделало нецелесообразной для китайцев закупку некоторых категорий из них.

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