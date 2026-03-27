Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев и как изменят выплаты

Пенсии работающим пенсионерам будут пересчитаны автоматически.

С 1 апреля в Украине стартует ежегодный перерасчет пенсий для граждан, которые официально работают после выхода на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

"Пенсионерам, которые после назначения/предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2026 года приобрели 24 месяца страхового стажа, а также пенсионерам, которые приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения/предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, – с 1 апреля пенсии пересчитают автоматически", – говорится в сообщении.

Отмечается, что если пенсионер на 1 марта текущего года имеет 24 месяца страхового стажа или более, перерасчет проводят с учетом этого стажа.

Таким образом, пенсия может рассчитываться на основе того заработка, с учетом которого пенсия уже была рассчитана, или, если это целесообразно, может учитываться и заработок, который человек получал после предыдущего перерасчета пенсии.

В Пенсионном фонде добавили, что если после перерасчета пенсии на 1 марта 2026 года пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения/предыдущего перерасчета только с учетом приобретенного страхового стажа.

С 1 марта украинцам, получающим пенсию по инвалидности в связи с чернобыльской трагедией, провели перерасчет минимальных выплат. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кого коснулись изменения и каким теперь будет размер пенсии по инвалидности для разных групп.

18 марта стало известно о запуске целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий. Программа направлена на граждан, которым нужна помощь от государства с учетом уровня доходов. Единовременная выплата в размере 1500 гривень поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек.

