Правительство увеличивает минимальные пенсии для некоторых украинцев: о ком идет речь и какие суммы

С 1 марта 2027 года эти выплаты будут ежегодно индексироваться.

Правительство приняло решение об увеличении минимальных пенсионных выплат и адресной государственной помощи для членов семей погибших и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, размер выплат будет увеличен с 1 марта 2026 года.

В частности, минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи из числа родителей, жен или мужей погибших Защитников и Защитниц, а также на одного ребенка погибшего Защитника или Защитницы, которому вместо пенсии назначена государственная социальная помощь, составит не менее 12 810 гривень на человека. Сейчас минимальный размер такой выплаты составляет 7 800 гривень.

Также вырастет минимальный размер пенсионных выплат и государственной социальной помощи для семей, в которых помощь назначена на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. В таких случаях минимальная выплата составит не менее 10 020 гривень на каждого члена семьи вместо действующих 6 100 гривень.

"С 1 марта следующего года эти выплаты будут ежегодно индексироваться", - добавила премьер.

Увеличение выплат в Украине в 2026 году

С января 2026 года зарплаты педагогов в школах выросли на 30%. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, следующий этап - дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов. При этом сохраняются дополнительные доплаты - 2000 гривень для всех учителей и 4000 гривень для учителей прифронтовых общин.

С 1 января 2026 года выплаты при рождении ребенка выросли до 50 тысяч гривень. Кроме этого, предусматривается выплата 8 тысяч гривень по программе "еЯсли" - поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет. А также дополнительные 7 тысяч гривень для беременных женщин, которые официально не работают.

