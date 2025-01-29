Разбираемся, можно ли идти на заслуженный отдых, если есть стаж 20 лет, какая будет пенсия с таким стажем и как ее начисляют.

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, которые учитывают при ее расчете. Сюда входят трудовой стаж будущего пенсионера, средняя зарплата (официальная) и средняя зарплата по Украине по данным Пенсионного фонда. Давайте рассмотрим на примере, как начисляют выплаты, какая пенсия за 20 лет стажа может быть и в каком возрасте с таким стажем можно пойти на пенсию.

Если есть 20 лет стажа, какая пенсия будет - как посчитать

Согласно законодательству Украины, пенсия определяется по такой формуле:

Пенсия = средняя зарплата по Украине (СЗП) × индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) × коэффициент страхового стажа (КС).

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Согласно этой формуле:

средняя заработная плата по Украине (СЗП) - этот расчет делает ПФУ;

индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) - это соотношение средней зарплаты человека к средней зарплате в Украине за определенный период (поэтому, чем выше была официальная зарплата, с которой уплачивались взносы в ПФУ, тем больше этот коэффициент);

и еще один - коэффициент страхового стажа (КС) - чтобы его получить, количество лет стажа умножают на 1%.

Если сделать примерный расчет, с учетом, что у человека есть 20 лет стажа, его средняя зарплата - порядка 10 тыс. грн, а средняя зарплата по Украине согласно данным ПФУ - 15 тыс. грн, то получаем следующее:

средняя зарплата в Украине - 15 тыс. грн;

ИКЗ (индивидуальный коэффициент зарплаты) - нужно поделить 10 тыс. грн. (средняя официальная зарплата человека) на 15 тыс. грн (средняя зарплата в Украине) = 10 000/15 000 = 0,67;

коэффициент страхового стажа (20 лет) - 20 × 1% = 0,2 (за стаж более 20 лет коэффициент будет выше).

В результате получаем:

пенсия = 15 000 × 0,67 × 0,2 = 2010 грн.

Как видите, имея 20 лет стажа, пенсия в большей степени зависит не столько от КС (коэффициента страхового стажа, здесь это 0,2), сколько от ИКЗ (индивидуального коэффициента зарплаты - 0,67).

Отсюда можно сделать вывод, что чем выше средняя зарплата человека относительно средней заплаты по стране, тем выше будет индивидуальный коэффициент зарплаты и пенсия при стаже 20 лет.

Если, к примеру, сделать подобный перерасчет, но уже с условной средней зарплатой человека в 15 тыс. грн, то пенсия (20 лет стажа оставляем) рассчитывается так:

пенсия = 15 000 × 1 × 0,2 = 3000 грн.,

где 15 000 - средняя зарплата по стране, 1 - индивидуальный коэффициент зарплаты (15 000 / 15 000) и 0,2 - коэфициент стажа.

Подобные подсчеты при желании можно сделать с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФУ.

Напомним, что в Украине установлен минимальный размер пенсии - в 2025 году это 2 361 грн. И, если после расчета пенсия оказывается меньше этого минимума (к примеру, 2010 грн, как у нас получилось в первом расчете), то ее "дотягивают" до 2 361 грн.

И еще один важный момент: в 2025 году обновились требования к стажу, поэтому выйти на пенсию, имея стаж 20 лет, можно лишь в 65 лет.

Ранее мы также рассказывали, какая пенсия в Украине, если стаж 15 лет или даже меньше этого и какой будет пенсия, если есть 40 лет стажа.

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