Правительство планирует ограничить размер дополнительных выплат пенисонерам.

Украинские власти намерены изменить пенсионную систему в стране. Предусматривается, что единственным механизмом повышения выплат станет индексация.

Согласно Меморандуму с МВФ, правительство Украины планирует ограничить размер дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров.

"В ближайшие несколько лет при поддержке Всемирного банка мы планируем работать над комплексной концептуальной основой для улучшения и упрощения пенсионной системы. Также мы будем работать над введением единых условий назначения страховых пенсий. Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в документе.

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Кроме того, правительство воздержится от:

введения новых специальных пенсий или льгот;

принятия законодательства, которое приведет к дополнительным условным обязательствам, связанным с пенсиями, которые не имеют обеспечения;

изменений, которые приведут к снижению пенсионного возраста.

Пенсионная реформа в Украине - последние новости

Главная цель пенсионной реформы - повышение справедливости. Размер пенсии будет рассчитываться на основе баллов, исходя из соотношения между суммой страховых взносов, уплаченных за один месяц страхового стажа конкретного работника, и суммы страховых взносов со средней зарплаты в Украине за тот же месяц. Соответственно, если зарплата работника была больше средней по стране, баллов будет начислено больше.

Первая заместительница министра социальной политики Дарья Марчак сооюбщила, что введение накопительной пенсионной системы может начаться со следующего года.

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