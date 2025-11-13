Последний раз США отменяли производство мелкой монеты еще в 1857 году.

В Соединенных Штатах Америки прекратили производство мелкой монеты номиналом 1 цент, известной как "пенни". Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Правительство США производило пенни в Филадельфии с 1793 года, когда этот город еще был столицей страны. В монетном дворе на этой неделе торжественно отчеканили последнюю партию монет. Казначей США Брэндон Бич нажал кнопку, после чего из машины вышли последние монеты номиналом в один цент.

Отмечается, что основной причиной отказа от чеканки пенни является ее убыточность из-за инфляции и повышения стоимости металлов. Производство каждого пенни стоило 3,69 цента, то есть в разы больше его номинальной стоимости.

По оценкам госказны США, прекращение производства сэкономит около 56 млн долларов в год. В обращении находятся около 300 млрд одноцентовых монет, которые остаются законными средствами платежа. Типичный пенни служит 30 лет.

По словам казначея США, в последний раз штаты отменяли мелкую монету номиналом полцента еще в 1857 году, то есть почти 170 лет назад.

При этом в США все еще производят пятицентовые монеты, производство которых также стоит дороже, чем они стоят, а также монеты большего номинала.

Напомним, что еще в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп приказал министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск новых пенни.

С 1 октября 2025 года Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек.

3 октября стало известно, что из-за инфляции примерно через четыре года из обращения могут исчезнуть и монеты номиналом 50 копеек.

