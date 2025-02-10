В прошлом году Монетный двор выпустил более 3 миллиардов пенни.

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск новых пенни. Он уверен, что это сократит ненужные государственные расходы.

"Давайте вырвем все лишнее из бюджета нашей великой страны, пусть даже по пенни за раз", - цитирует американского лидера издание The New York Times.

По его словам, пенни "буквально стоят нам больше, чем 2 цента".

Видео дня

На протяжении многих лет эксперты и чиновники призывали отказаться от пенни, покупательная способность которого упала из-за инфляции, в то время как затраты на его выпуск выросли.

Согласно ежегодному отчету Монетного двора США, в прошлом году производство и распространение одного пенни обошлось в 3,69 цента. Это означает, что с учетом номинальной стоимости каждый пенни принес убыток в размере 2,69 цента.

Согласно годовому отчету, в прошлом году Монетный двор выпустил более 3 миллиардов пенни, потеряв при этом около 85,3 миллиона долларов. Пенни, которые часто дают на сдачу, но редко тратят, составили более половины всех монет, выпущенных Монетным двором. В прошлом году в США в обращении находилось около 250 миллиардов пенни, или около 700 на человека.

Инициатива за отказ от пенни столкнулась с серьезной оппозицией. Правозащитная группа "Американцы за единые центы" (Americans for Common Cents) утверждает, что отказ от одноцентовой монеты не приведет к экономии средств, поскольку "многие накладные расходы Монетного двора останутся, и их придется покрывать за счет других монет, увеличивая их стоимость в расчете на единицу".

Кроме того, ликвидация пенни увеличит спрос на пятицентовые монеты, которые еще дороже - 13,78 цента за монету, считают в организации. Отмечается, что 10 центов - самая мелкая монета, номинал которой превышает стоимость выпуска.

Сторонники пенни также утверждают, что отмена монеты приведет к введению налога с продаж в размере одного цента, поскольку цены, заканчивающиеся на 99 центов, часто встречаются.

Стоит отметить, что, по данным Монетного двора США, именно Конгресс, а не Казначейство или Федеральная резервная система, дает разрешение на изготовление монет.

Бюджет США - идеи Трампа

Президент США Дональд Трамп пытается ликвидировать американское Агентство по международному развитию (USAID), которое финансирует программы международной гуманитарной помощи. По мнению нового президент США, в агентстве процветает коррупция.

Кроме того, Илон Маск хочет закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки". Миллиардер считает эти медиа "пережитком прошлого".

Также новая администрация США планирует существенно "оптимизировать" расходы Пентагона в то самое время, когда Трамп давит на Европу, требуя от них резкого увеличения их расходов на оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: