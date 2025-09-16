Курс гривни к евро установлен на уровне 48,66 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 17 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,17/41,20 грн/долл., а евро - 48,65/48,67 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 сентября подешевел на 10 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар, а курс евро также снизился на 10 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

В законопроекте о государственном бюджете на 2026 год заложен средний курс доллара на уровне 45,7 гривни. При этом следует отметить, что заложенный в бюджет показатель всегда расчетный, а определяет курс гривни к доллару Национальный банк, который не опирается на правительственные расчеты.

