'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро 16 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 сентября, подешевел на 10 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также снизился на 10 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 16 сентября, также остался неизменным - 48,78 гривни.

НБУ установил на 16 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,50 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек - до 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 11 копеек и составляет 48,81 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,15 гривни за евро.

