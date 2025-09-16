Доллар вырастет в следующем году: какой курс заложен в бюджет-2026

Заложенный в бюджет показатель курса расчетный, поэтому может отличаться от реального.

В проекте государственного бюджета на 2026 год заложен средний курс доллара на уровне 45,7 гривни.

Соответствующий показатель содержит приложение к законопроекту "Прогнозный расчет ввозной пошлины на 2026 год".

В этом приложении средний обменный курс гривни к доллару США на 2025 год указан на уровне 42,4 гривни, пока же официальный курс доллара составляет 41,23 гривни за доллар.

В следующем же году чиновники ожидают достаточно существенный рост доллара до показателя в 45,7 грн. При этом следует отметить, что заложенный в бюджет показатель всегда расчетный, а определяет курс гривны к доллару Национальный банк, который не опирается на правительственные расчеты.

Курс доллара в Украине - прогнозы

В Нацбанке неоднократно подчеркивали, что заявленный в законопроектах о государственном бюджете курс доллара не прогноз или цель для регулятора. По словам главы НБУ Андрея Пышного, заложенный в государственном бюджете показатель курса доллара "не является для Национального банка целью и никогда не был".

Заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий отмечал, что заложенный правительством в проекте бюджета на 2025 год курс доллара на уровне 45 гривень - расчетный показатель, и регулятор не дает прогнозов курса на следующий год.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогноз курса доллара на 2026 год составлял 44,7 гривни, что является меньшим показателем, чем указанный в проекте бюджета на следующий год.

