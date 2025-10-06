Стоимость монет из золота и серебра зависит от цены этих металлов.

Многие считают монеты выгодной инвестицией, ведь некоторые из них со временем растут в цене. Памятные монеты за несколько лет могут подорожать в разы, поэтому нумизматы охотятся за особо ценными экземплярами.

Финансовый аналитик Алексей Козырев в эфире "Киев24" рассказал, какие копейки и памятные монеты могут стоить сотни и тысячи гривень. В частности, он отметил, что обычные копейки - это оборотные монеты, и дорого стоить может только какая-то их разновидность.

Что касается памятных монет, которые чеканит Нацбанк, аналитик отметил, что среди них есть именно инвестиционные монеты, которые имеют в составе золото или серебро (или комбинацию металлов).

"Есть такой миф, что все монеты - это очень большие деньги, в которые нужно вкладываться, чтобы на них заработать. При этом основная часть памятных монет, изготовленных из нейзильбера, стоят в интернет-магазине НБУ до 200 гривень, но у нумизматов за несколько лет стоимость некоторых из этих монет существенно возрастает", - пояснил Козырев.

Аналитик привел пример памятной монеты "Рожденный в Украине", которая на момент выпуска в 2023 году стоила около 200 гривень, а сейчас ее продают на нумизматических рынках по цене 600-800 гривень.

Другой пример - монета "Военная разведка Украины", которая, по словам Козырева, на старте продаж стоила 98 гривень, а позже нумизматы, которые успели ее приобрести, могли продавать ее по 1600 гривень. В дальнейшем же цена стабилизировалась, и сейчас эта монета стоит 600-700 гривень. Такие памятные монеты, по его словам, доступны для каждого украинца.

Инвестиционные монеты, которые изготовлены из золота и серебра, привязаны к тройской унции. Козырев привел пример таких монет: монета "Архангел Михаил" содержит 1 унцию серебра, а монета "Тарас Шевченко" - 0,5 унции золота. Эта монета была выпущена в 1996 году достаточно большим тиражом - 10 000 экземпляров и сейчас есть на рынке. При этом в 2016 году эта монета стоила 18 000 гривень, а сейчас ее цена составляет более 90 000 гривен.

При этом стоимость инвестиционных монет, изготовленных в серебре и золоте, привязана и к весу, и когда дорожает золото и серебро, соответственно увеличивается цена такой монеты. Также на цену может влиять тираж и год выпуска - монеты, выпущенные небольшим тиражом, стоят дороже, поэтому не все монеты могут существенно подорожать за условные 10 лет, ведь они имеют разную нумизматическую ценность.

Аналитик привел пример монеты "Чистая вода - источник жизни": изготовленная в золоте и серебре, монета на старте стоила 7 250 гривень, а сейчас ее цена составляет 31 900 гривень.

Такие инвестиционные монеты, по словам Алексея Козырева, являются предметом коллекционирования, выпускаются небольшими тиражами и быстро раскупаются, поэтому найти на рынке конкретные монеты может быть сложно.

