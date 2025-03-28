Пока Украина борется за свою независимость на фронте, внутренний рынок электроники испытывает проблемы из-за разборок между крупными и малыми игроками рынка. В ход идет все - от административного давления и коррупционных схем до информационных атак. Об этом пишет kp.ua.

Как отмечается в статье, за последний год эксперты фиксируют рост заказных публикаций, направленных на дискредитацию компаний, сумевших адаптироваться к условиям войны и привлечь потребителей. Кто это делает - нет никакого секрета: "столбы" рынка электроники теряют позиции в пользу младших и более гибких конкурентов, добавили в издании.

По словам политического эксперта, юриста Михаила Шнайдера, в то время как традиционные ритейлеры постепенно теряют влияние, на украинском рынке электроники стремительно растут новые компании - например, "Техноиж", "Яблоки", "Стилус" и "Ябко", которые сделали ставку на диджитализацию и локальные каналы. Благодаря этому они не только устояли, но и вышли в лидеры сегмента, утверждается в публикации.

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"Однако именно их успех стал причиной скоординированного давления со стороны крупных игроков. Представители молодых компаний называют главными инициаторами атак группу "Комфи" - одного из крупнейших ритейлеров страны - и официального дистрибьютора Apple в Украине, компанию "Азбис". По их словам, эти структуры используют нечестные методы, включая административный ресурс и медийные кампании, чтобы вытеснить конкурентов и вернуть себе монопольные позиции", - пишет издание.

Указывается, что инсайдерская информация от экс-сотрудников "Комфи" раскрывает масштабные злоупотребления внутри компании. По их данным, генеральный директор Игорь Хижняк организовал системную схему получения откатов от поставщиков в размере 1–5% от объема закупок. Эти наличные денежные средства не направляются на развитие бизнеса, а используются для личных нужд руководства и финансирования атак на конкурентов, говорится в публикации.

"В то же время, "Комфи" систематически занижает таможенную стоимость импортируемой техники в 3–10 раз, уклоняясь от уплаты налогов в полном объеме. Это не только подрывает принципы честной конкуренции, но и наносит ущерб государственному бюджету в условиях войны", - отмечается в статье.

Также утверждается, что символом такого "успеха" стал автомобиль Lamborghini Urus, на котором Хижняк передвигается по Киеву и Днепру, "демонстрируя контраст между личным состоянием руководства и вкладом компании в экономику страны". А владелец сети Станислав Ронис сейчас проживает в Польше, занимается другими проектами и не знаком с этими махинациями, добавили в kp.ua.

"Компания "Азбис", официальный дистрибьютор Apple в Украине, также оказалась в центре скандала. По данным отраслевых источников, до полномасштабного вторжения она поставляла продукцию напрямую в Россию, а после 2022 г. продолжила сотрудничество через схемы параллельного импорта с участием Казахстана. Несмотря на войну и международные санкции, наложенные на "Азбис" в ряде стран ЕС из-за нарушения санкционной политики, компания сохраняет присутствие на украинском рынке. Ее непрозрачные методы ведения бизнеса и связи с российским рынком вызывают серьезные вопросы экономической безопасности Украины", - заявляется в статье.

Кроме того, как пишет издание, еще год назад в Украине началась кампания давления на независимые розничные сети, к которой, по данным источников в правоохранительных органах, причастны и "Комфи", и "Азбис". Они начали скоординированные действия против Техноижа (основатель Алексей Гулый), Yabloki (связана с депутатом Артуром Гатунком) и Ябко, которую ассоциируют с группой OKKO.

"Конечно, цель грязной кампании не ослабить конкурентов, а вообще устранить их с рынка и сохранить контроль над сегментом электроники. А принципы рыночной экономики и интересы государства могут подождать лучшие времена", - добавляется в статье.

По данным kp.ua, во время войны "Комфи" и "Азбис" столкнулись со спадом продаж, но вместо адаптации к новым реалиям избрали путь уничтожения конкурентов. Констатируется, что такие действия не только подрывают доверие к бизнес-среде, но и наносят ущерб экономике Украины в критический момент ее истории.

"Стоит ли говорить, что в 2025 году, когда страна нуждается в стабильности и поддержке со стороны бизнеса, подобные практики недопустимы? Все компании должны работать на благо государства, платить налоги и создавать рабочие места, а не тратить ресурсы на борьбу с конкурентами. Но в данном случае на украинском рынке электроники имеют место не только коррупционные, но и пророссийские связи, что представляет серьезную угрозу в условиях войны", - акцентируется в статье.

Все факты злоупотреблений постепенно разоблачаются, а рынок ожидает очищения от неблагополучных практик. У украинского бизнеса есть шанс доказать, что способен работать прозрачно и эффективно, поддерживая государство в борьбе за независимость - как на фронте, так и в экономике, подытожили в kp.ua.