Возле Чернобыля сняли волка с широко раскрытой пастью: специалисты объяснили этот кадр

В зоне отчуждения этот хищник является ключевым видом экосистемы.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали зевающего волка. Об этом рассказали специалисты учреждения, которые обнародовали соответствующее фото. На кадре можно увидеть крупного хищника с широко раскрытой пастью.

"На первый взгляд может показаться, что волк угрожающе оскалил зубы. На самом деле всё гораздо прозаичнее – он просто зевает", – объясняют исследователи.

Как отмечается, зевота для волка – вполне естественное поведение. Она помогает животному расслабиться, перейти от отдыха к активности или наоборот, а иногда является обычным признаком того, что зверь только что проснулся. Поэтому, возможно, в зоне отчуждения удалось зафиксировать хищника, который недавно проснулся.

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По словам ученых, волк в Чернобыльском заповеднике является ключевым видом экосистемы: он регулирует численность копытных и поддерживает природный баланс.

В районе Чернобыля заметили величественную птицу – подробности

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали серых журавлей. По словам исследователей, сейчас серые журавли ведут спокойную семейную жизнь, птенцы, появившиеся весной, заметно подросли, но пока не уходят далеко от родителей. Ведь серые журавли – одни из самых преданных птиц, которые образуют пары на всю жизнь, вместе защищают гнездо, высиживают кладку и воспитывают потомство.

Громкие унисонные переклички журавлей слышны за несколько километров – таким образом эти птицы поддерживают связь между собой, когда находятся на значительном расстоянии.

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