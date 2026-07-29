Лучшие имена для серых котят - от классических и благородных до редких и забавных.

Выбрать имя для котенка порой бывает непросто.

Одни хотят, чтобы кличка отражала необычный окрас питомца, другие - его характер, повадки или цвет глаз.

Если вы тоже ищете идеи, как назвать серого кота необычно, мы собрали красивые, редкие и забавные варианты для котенков-мальчиков и девочек.

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Как назвать серого котенка-девочку

Для кошечек лучше всего подойдут нежные, изящные или, наоборот, необычные имена, которые подчеркивают красоту питомца, дымчатый окрас или игривый характер. Вот несколько удачных вариантов.

Красивые имена: Луна, Мия, Жасмин, Грейс, Лили, Ника, Амелия, Алиса, Аврора, Стелла, Лея, Эльза, Виола, Белла, Ария, Софи.

Клички по окрасу: Смоки, Дымка, Тучка, Сильва, Мгла, Пепелька, Серебринка, Сильвер.

Необычные имена: Селена, Фрейя, Веста, Лаванда, Скарлетт, Эйра, Ирис.

Смешные клички: Плюшка, Ириска, Бусинка, Пуговка, Зефирка, Печенька, Булочка, Кнопка, Фрикаделька.

Выбирая имя для своего любимца, ориентируйтесь не только на внешность питомца, но и на его характер. Если хочется сделать кличку по-настоящему уникальной, можно вдохновиться, например, любимыми книгами или фильмами. Главное при выборе - чтобы имя было звучным и легко произносилось.

Как назвать серого котенка-мальчика

Для котиков хорошо подходят как благородные и солидные имена, так и веселые клички, связанные с дымчатым окрасом или ярким характером питомца.

Красивые имена: Арчи, Лео, Оскар, Тео, Марсель, Чарли, Макс, Элвин, Саймон, Лукас, Кай, Оливер, Дориан, Ральф, Астон.

По серому окрасу: Дымок, Смоки, Графит, Грей, Сильвер, Туман, Пепел.

Необычные имена: Каспиан, Нокс, Рэйвен, Зефир, Кобальт, Сириус, Оникс.

Смешные клички: Бублик, Пельмень, Пончик, Пухлик, Веник, Батон, Шпрот, Босс, Шеф, Пиксель, Глюк, Пузик, Кекс, Бегемот, Сникерс.

Есть и еще один способ - подобрать имя не по окрасу, а по цвету глаз. Например, для котика с зелеными глазами можно взять Изумруд, Хантер, Оливка, с голубыми глазами - Сапфир, Айс, Скай, Кристалл, с янтарными - Голди, Амбер, Медок, Санни, Голден.

Не переживайте, если не сможете выбрать имя сразу. Какие-то день-два наблюдений за новым питомцем - и вполне возможно, что его характер или забавные привычки сами подскажут идеальную кличку.

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