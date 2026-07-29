'Мы не можем отвечать ударом на удар': Хмара рассказал о планах в войне против России

Хмара заявил, что у него есть четкое представление о том, какую тактику использовать.

Новый исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара считает, что Украина не может отвечать ударом на удар в противостоянии с Россией, а должна экономно использовать ресурсы. Об этом он заявил в своем первом интервью после назначения, которое он дал американской блогерше Лоре Лумер в Киеве, пишет Reuters.

Хмара подчеркнул, что Украина в войне должна действовать "асимметрично". Он также заявил, что у него есть четкое представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности военной кампании Украины.

"У меня в голове есть четкая картина того, что используется, что можно использовать против врага и что может быть наиболее эффективным в дальнейшем", – говорит он.

Видео дня

Хмара также сказал, что управление ресурсами и логистика являются критически важной частью планирования боевых действий, особенно в обеспечении подразделений необходимым оборудованием.

Он подчеркнул, что украинские удары глубокого проникновения направлены на то, чтобы нанести России ущерб, превышающий затраты на их осуществление:

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично".

Хмара также сказал Лумер, что надеется на то, что отношения Украины с Соединенными Штатами перерастут в долгосрочное стратегическое партнерство, при этом Киев предоставит опыт ведения современной войны.

Он также сказал, что для Украины крайне важно иметь возможность производить противоракетные комплексы Patriot для противодействия российским воздушным атакам.

Украина лидирует в гонке вооружений

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин потерял инициативу в войне, и военные технологии Украины изменили динамику поля боя.

Он отметил, что в Украине сейчас 500 компаний разрабатывают технологии вооружений, чтобы превзойти Россию, стратегия постоянно меняется, поскольку такие виды оружия, как беспилотники, быстро устаревают, если их не адаптировать.

Вас также могут заинтересовать новости: