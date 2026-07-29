+38° влупит в Украине уже на этой неделе: прогноз синоптика

Уже завтра на юге и в Закарпатье температура поднимется до +28…+33 °С.

Во второй половине текущей недели украинцев ждет жаркая погода. Температура заметно повысится уже с четверга, 30 июля, а в конце недели в одной из областей ожидается невыносимая жара до +38°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Согласно прогнозу, 30 июля в Украине установится малооблачная погода без осадков. Температура ночью +11…+16 °С, в южной половине +15…+20 °С. Днем потеплеет до +24…+29 °С, а на юге и в Закарпатье температура поднимется до +28…+33 °С.

В конце июля продолжится период устойчивой антициклональной погоды без осадков на всей территории Украины. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью составит +13…+19 °С, днем воздух прогреется до +24…+29 °С, а в южных и западных регионах жара усилится до +30…+35 °С.

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В начале августа также сохранится сухая погода, без осадков на большей части территории страны. Ветер слабый, 3–8 м/с. Ночью будет +13…+18 °С, на крайнем юге до +21 °С. Днем +25…+30 °С, на юге и крайнем западе станет еще жарче, +31…+36 °С. Только на севере Левобережья термометры покажут более сдержанные +23...+28 °С.

В воскресенье, 2 августа, на большей части территории страны продолжится период солнечной и сухой погоды. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днем в северо-восточных областях +24…+29 °С. На остальной территории жара усилится до +31…+36 °С, а в Закарпатье местами до +38 °С.

В Киеве и области в ближайшие дни погода будет меняться от прохлады до летней жары, сообщает Украинский гидрометцентр.

29 июля из-за притока прохладного воздуха температура несколько снизится, а после этого установится сухая и солнечная погода.

В конце июля воздух днем прогреется до +24…+30 градусов, а уже 1 августа ожидается настоящая жара до +28…+33 градусов.

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