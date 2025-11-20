Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 48,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 20 ноября снизился на 24 копейки и составляет 49,02 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 20 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг составляет 48,74 гривни за один евро, то есть гривна укрепилась на 5 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что давление на гривну усиливается из-за негативных факторов - блэкауты, энергетический импорт, сезонный растущий спрос на валюту, и бюджетные расходы. В свою очередь, постоянство спроса на валюту с одной стороны, и риски поступлений финансовой помощи в 2026 году с другой, будут заставлять НБУ экономить резервы, а соответственно ослаблять доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: